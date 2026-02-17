الأربعاء 2026-02-18 12:08 ص

الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من الأسواق الكبرى

أسواق الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
 
الثلاثاء، 17-02-2026 11:32 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، مدفوعة بمكاسب في الأسواق الكبرى.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.45 بالمئة ليصل إلى 621.28 نقطة، فيما سجل مؤشر داكس الألماني مكاسب بنسبة 0.82 بالمئة ليصل إلى 25,005.34 نقطة، بينما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.54 بالمئة مسجلاً 8,361.46 نقطة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أسواق الأسهم الأوروبية

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من الأسواق الكبرى

سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

أخبار محلية ولي العهد: رمضان مبارك .. كل عام وانتم بخير

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يهنئ القيادة الهاشمية والأردنيين بحلول شهر رمضان

جلالة الملكة رانيا العبدالله

أخبار محلية الملكة: اللهم بارك لنا في شهرك الفضيل

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يهنئ بحلول شهر رمضان

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعود إلى أرض الوطن

وزارة الشباب

أخبار محلية وزارة الشباب تعلن استراتيجيتها للأعوام 2026–2030

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات



 




الأكثر مشاهدة