الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من الأسواق الكبرى

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.45 بالمئة ليصل إلى 621.28 نقطة، فيما سجل مؤشر داكس الألماني مكاسب بنسبة 0.82 بالمئة ليصل إلى 25,005.34 نقطة، بينما صعد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.54 بالمئة مسجلاً 8,361.46 نقطة.
