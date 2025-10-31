الأسهم الأوروبية تسجل خسارة أسبوعية طفيفة

الوكيل الإخباري- أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة خسارة أسبوعية طفيفة مقابل مكاسب شهرية خلال تشرين الأول، بعد صدور نتائج فصلية متباينة.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.05 بالمئة، مواصلاً خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، ليبقى دون أعلى مستوى قياسي له الذي لامسه يوم الأربعاء بنحو 0.5 بالمئة، وفقَا لشبكة (سي إن بي سي) .



وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.5 بالمئة، وخسر مؤشر داكس الألماني بنحو 0.7 بالمئة، بينما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.5 بالمئة.



كما انخفض مؤشرا فوتسي إم آي بي الإيطالي وإيبكس 35 الإسباني بنحو 0.2 بالمئة.



وينهي المؤشر القياسي الأسبوع على انخفاض طفيف، في ظل تقييم المتداولين لاحتمالات خفض أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب متابعة نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، وتطورات الهدنة التجارية الهشة بين الصين والولايات المتحدة.



ورغم ذلك، يسجل مؤشر ستوكس 600 رابع مكسب شهري متتالٍ.