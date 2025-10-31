السبت 2025-11-01 12:33 ص
 

الأسهم الأوروبية تسجل خسارة أسبوعية طفيفة

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 31-10-2025 10:11 م

الوكيل الإخباري- أنهت الأسهم الأوروبية تعاملات اليوم الجمعة، مسجلة خسارة أسبوعية طفيفة مقابل مكاسب شهرية خلال تشرين الأول، بعد صدور نتائج فصلية متباينة.

اضافة اعلان


وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.05 بالمئة، مواصلاً خسائره للجلسة الرابعة على التوالي، ليبقى دون أعلى مستوى قياسي له الذي لامسه يوم الأربعاء بنحو 0.5 بالمئة، وفقَا لشبكة (سي إن بي سي) .


وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.5 بالمئة، وخسر مؤشر داكس الألماني بنحو 0.7 بالمئة، بينما انخفض مؤشر كاك الفرنسي بنحو 0.5 بالمئة.


كما انخفض مؤشرا فوتسي إم آي بي الإيطالي وإيبكس 35 الإسباني بنحو 0.2 بالمئة.


وينهي المؤشر القياسي الأسبوع على انخفاض طفيف، في ظل تقييم المتداولين لاحتمالات خفض أسعار الفائدة في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب متابعة نتائج أرباح شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، وتطورات الهدنة التجارية الهشة بين الصين والولايات المتحدة.


ورغم ذلك، يسجل مؤشر ستوكس 600 رابع مكسب شهري متتالٍ.


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

طب وصحة دراسة تحذر: أقراص منع حمل شائعة قد تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي

ل

طب وصحة ابتكار دوائي جديد بقدرة استثنائية ضد أنواع متعددة من السرطان

ن

أخبار محلية مدير الأرصاد الجوية يتفقد محطة رصد معان

ا

أخبار محلية انطلاق فعاليات معسكر "توجيه القيادات الشبابية" في بيت شباب إربد

ل

عربي ودولي "البنتاغون" توافق على تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى

ت

أخبار محلية أبو حمور: صلابة الاقتصاد الأردني واستقرار سياساته المالية وراء ثقة موديز وتصنيفاتها

ب

عربي ودولي بعد توبيخهم من الشرع.. كشف تفاصيل تسليم مسؤولين سوريين لمفاتيح سياراتهم الفارهة

ل

عربي ودولي قلق أممي بشأن الوضع في تنزانيا



 
 



الأكثر مشاهدة