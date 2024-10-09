الأربعاء 2024-10-09 03:02 م
 

الأسهم الصينية تنخفض بقوة بعد ارتفاع ملحوظ

متعامل في البورصة الصينية
متعامل في البورصة الصينية
الأربعاء، 09-10-2024 01:38 م

الوكيل الإخباري- هوت الأسهم الصينية، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي سجلته المؤشرات الصينية يوم أمس.

وانخفض المؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 7.05% إلى 3955 نقطة، وبذلك أنهى المؤشر الصيني موجة مكاسب، وسجل أدنى مستوى منذ نهاية سبتمبر الماضي.

اضافة اعلان


فيما أنهى المؤشر "شنغهاي المركب" التداولات على تراجع بنسبة 6.62% عند 3258.86 نقطة، وتراجع المؤشر "شنتشن المركب" بنسبة 8.15% إلى 10557.81 نقطة.


ويأتي تراجع الأسهم الصينية غداة مكاسب حققتها أمس الثلاثاء تتجاوز 5%، بعد استئناف العمل والأنشطة عقب عطلة دامت أسبوعا.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

اقتصاد محلي عاجل | وكلاء السيارات: قادرون على استيعاب رفع الحكومة لضريبة المركبات

لقطة من الفيديو

منوعات فيديو- فرنسي يسجل رقماً عالمياً بـ "قفزة الموت"

جانب من ورشة العمل

أخبار محلية الامانة تعقد ورشة عمل " تقليل هدر وفقدان الطعام في عمان "

هغاري

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: الضاحية ليست مجرد حي بل معقل لحزب الله

أكرم حُسني

فن ومشاهير أكرم حُسني ينضم لمسلسلات رمضان 2025

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية التعليم العالي يقرر فتح القبول المباشر في عدد من الجامعات والكليات

من المصدر

عربي ودولي إثر وفاة قائدها..طائرة تركية تهبط اضطرارياً في نيويورك

مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات

أخبار محلية الدكتور فريحات يشارك فـي المنتدى الاقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية



 

الأكثر مشاهدة