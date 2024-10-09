الأسهم الصينية تنخفض بقوة بعد ارتفاع ملحوظ

وانخفض المؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 7.05% إلى 3955 نقطة، وبذلك أنهى المؤشر الصيني موجة مكاسب، وسجل أدنى مستوى منذ نهاية سبتمبر الماضي.
فيما أنهى المؤشر "شنغهاي المركب" التداولات على تراجع بنسبة 6.62% عند 3258.86 نقطة، وتراجع المؤشر "شنتشن المركب" بنسبة 8.15% إلى 10557.81 نقطة.
ويأتي تراجع الأسهم الصينية غداة مكاسب حققتها أمس ال
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