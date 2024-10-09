الأسهم الصينية تنخفض بقوة بعد ارتفاع ملحوظ

الوكيل الإخباري- هوت الأسهم الصينية، في تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل موجة بيع لجني الأرباح بعد ارتفاع قوي سجلته المؤشرات الصينية يوم أمس.



وانخفض المؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 7.05% إلى 3955 نقطة، وبذلك أنهى المؤشر الصيني موجة مكاسب، وسجل أدنى مستوى منذ نهاية سبتمبر الماضي.

اضافة اعلان



فيما أنهى المؤشر "شنغهاي المركب" التداولات على تراجع بنسبة 6.62% عند 3258.86 نقطة، وتراجع المؤشر "شنتشن المركب" بنسبة 8.15% إلى 10557.81 نقطة.



ويأتي تراجع الأسهم الصينية غداة مكاسب حققتها أمس ال ثلاثاء تتجاوز 5%، بعد استئناف العمل والأنشطة عقب عطلة دامت أسبوعا.

RT