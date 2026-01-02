الأسهم العالمية تستهل 2026 بالصعود

الوكيل الإخباري- استهلت الأسهم تعاملات العام الجديد بالصعود مع عودة الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق لقيادة تحركات الأسواق مجدداً.

كما حققت المعادن النفيسة -التي كانت من أبرز القطاعات النشطة في 2025- مكاسب إضافية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية بنسبة 0.8 بالمئة، مدعومة بصعود أسهم الإنترنت والرقائق، فيما سجل مؤشر إقليمي للتكنولوجيا مستوى قياسياً.