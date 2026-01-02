الأسهم العالمية تستهل 2026 بالصعود

كما حققت المعادن النفيسة -التي كانت من أبرز القطاعات النشطة في 2025- مكاسب إضافية.
وارتفعت الأسهم الآسيوية بنسبة 0.8 بالمئة، مدعومة بصعود أسهم الإنترنت والرقائق، فيما سجل مؤشر إقليمي للتكنولوجيا مستوى قياسياً.
وأغلقت أسواق اليابان والصين، بينما عادت أسواق أخرى من احتفالات العام الجديد.
