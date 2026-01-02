الجمعة 2026-01-02 02:59 م

الأسهم العالمية تستهل 2026 بالصعود

الأسهم الآسيوية تقفز إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع
أسهم
الجمعة، 02-01-2026 12:42 م

الوكيل الإخباري-   استهلت الأسهم تعاملات العام الجديد بالصعود مع عودة الذكاء الاصطناعي وصناعة الرقائق لقيادة تحركات الأسواق مجدداً.

كما حققت المعادن النفيسة -التي كانت من أبرز القطاعات النشطة في 2025- مكاسب إضافية.
وارتفعت الأسهم الآسيوية بنسبة 0.8 بالمئة، مدعومة بصعود أسهم الإنترنت والرقائق، فيما سجل مؤشر إقليمي للتكنولوجيا مستوى قياسياً.


وأغلقت أسواق اليابان والصين، بينما عادت أسواق أخرى من احتفالات العام الجديد.

 

 
 


