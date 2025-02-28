الأسهم اليابانية تغلق عند أدنى مستوى في 5 أشهر

وشهد المؤشر نيكي تراجعا إلى ما دون 37 ألف نقطة للمرة الأولى منذ 19 أيلول، وبلغ مستوى متدنيا عند 36840.12 نقطة خلال التعاملات.
وأنهى المؤشر الجلسة منخفضا 2.88 بالمئة عند 37155.5 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ أيلول 2024، فيما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.98 بالمئة، مسجلا 2682.09 نقطة.
وتكبد المؤشر نيكي خسائر أسبوعية بنحو أربعة بالمئة، كما تراجع المؤشر توبكس بنحو 2 بالمئة في أسبوع. وسجل كلا المؤشرين أكبر خسائر شهرية لهما منذ كانون الأول 2022.
ومن بين 225 سهما على مؤشر نيكي، انخفض 203 أسهم واستقر سهمان.
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