الجمعة 2024-11-29 09:57 م
 

الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

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تعبيرية
الجمعة، 29-11-2024 09:50 م

الوكيل الإخباري- أقفلت الأسهم الأوروبية على ارتفاع جماعي اليوم الجمعة، لتنهي أسبوعاً متبايناً، محققة مكاسب أسبوعية متواضعة، بعد جلسة صباحية متقلبة، حيث قام المستثمرون بتقييم أحدث بيانات التضخم في منطقة اليورو.

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وأغلق مؤشر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.58 بالمئة، محققاً مكاسب شهرية متواضعة، بالتزامن مع ارتفاع جميع القطاعات والأسواق الرئيسية تقريباً إلى المنطقة الخضراء، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 202.61 نقطة أو بنسبة 1.04 بالمئة إلى مستوى 19.628.34 نقطة.


وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 6.30 نقطة أو بنسبة 0.08 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8.287.52 نقطة.


وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 56.21 نقطة أو بنسبة 0.78 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.235.46 نقطة.


بترا

 
gnews

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