الأسواق الأوروبية تغلق على ارتفاع جماعي

وأغلق مؤشر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.58 بالمئة، محققاً مكاسب شهرية متواضعة، بالتزامن مع ارتفاع جميع القطاعات والأسواق الرئيسية تقريباً إلى المنطقة الخضراء، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
كما أغلق مؤشر داكس الألماني الجلسة على ارتفاع 202.61 نقطة أو بنسبة 1.04 بالمئة إلى مستوى 19.628.34 نقطة.
وصعد مؤشر فوتسي 100 البريطاني 6.30 نقطة أو بنسبة 0.08 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 8.287.52 نقطة.
وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 56.21 نقطة أو بنسبة 0.78 بالمئة عند الإغلاق إلى مستوى 7.235.46 نقطة.
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