الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض مع ترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين

الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي جلسة، اليوم الاثنين، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.08 بالمئة، متعافياً جزئياً من أدنى مستوياته خلال اليوم، وسط حالة من الترقب في أوساط المستثمرين الذين ينتظرون ما قد تسفر عنه محادثات التجارة بين أميركا والصين، والتي تُعقد اليوم في المملكة المتحدة.

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