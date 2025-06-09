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الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض مع ترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
الأسواق الأوروبية
 
الإثنين، 09-06-2025 09:29 م

الوكيل الإخباري-   أنهى مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي جلسة، اليوم الاثنين، بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.08 بالمئة، متعافياً جزئياً من أدنى مستوياته خلال اليوم، وسط حالة من الترقب في أوساط المستثمرين الذين ينتظرون ما قد تسفر عنه محادثات التجارة بين أميركا والصين، والتي تُعقد اليوم في المملكة المتحدة.

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وحسب شبكة "سي إن بي سي"، تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.54 بالمئة إلى 24174.32 نقطة، وهبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة طفيفة 0.06 بالمئة إلى 8832.28 نقطة، وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.17 بالمئة إلى 7791.47 نقطة.

 
gnews

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