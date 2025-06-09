الأسواق الأوروبية تغلق على انخفاض مع ترقب محادثات التجارة بين أميركا والصين

وحسب شبكة "سي إن بي سي"، تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.54 بالمئة إلى 24174.32 نقطة، وهبط مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة طفيفة 0.06 بالمئة إلى 8832.28 نقطة، وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.17 بالمئة إلى 7791.47 نقطة.
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