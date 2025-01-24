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الأسواق الأوروبية تغلق على تراجع ولكنها تسجل مكاسب أسبوعية

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أرشيفية
الجمعة، 24-01-2025 10:50 م

الوكيل الإخباري- أنهت الأسواق الأوروبية، اليوم الجمعة، تعاملات الأسبوع على تراجع، على الرغم من الأسبوع الإيجابي إلى حد كبير للأسهم العالمية، لكنها حققت مكاسب أسبوعية، بدعم من تفاؤل الأسواق العالمية.

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وخسر المؤشر الرئيسي ستوكس 600 نحو 0.06 بالمئة إلى 530.01 نقطة، بعد تراجع السوق في ألمانيا والمملكة المتحدة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) .


وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.44 بالمئة. إلى 7.927.62 نقطة، فيما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.12 بالمئة إلى 21.385.62 نقطة.


وتراجع مؤشر فوتسي 100 في المملكة المتحدة بنسبة 0.73 بالمئة إلى 8.502.35 نقطة.


ومع ذلك، سجل المؤشر الإقليمي مكاسب أسبوعية، مدعوماً بالأرباح القوية والتفاؤل بشأن النمو الأميركي بعد أداء الرئيس دونالد ترامب اليمين الدستورية في البيت الأبيض.


بترا

 
gnews

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