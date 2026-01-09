الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

وبحسب بيانات التداول، تراجع الإسترليني بنسبة 0.16 بالمئة أمام الدولار الأميركي، ليجري تداوله عند مستوى 1.34125 دولار. كما انخفض أمام اليورو بنسبة 0.08 بالمئة، مسجلا 1.15174 يورو للجنيه.
