الإسترليني يتراجع أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني انخفاضا طفيفا أمام كل من الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) خلال تعاملات اليوم الجمعة، وفقا لتقارير مراكز المال البريطانية.

وبحسب بيانات التداول، تراجع الإسترليني بنسبة 0.16 بالمئة أمام الدولار الأميركي، ليجري تداوله عند مستوى 1.34125 دولار. كما انخفض أمام اليورو بنسبة 0.08 بالمئة، مسجلا 1.15174 يورو للجنيه.