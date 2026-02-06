الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، ارتفاعاً أمام كل من الدولار الأميركي واليورو، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية.

وصعد الإسترليني مقابل الدولار بنسبة 0.46 بالمئة ليصل إلى 1.35874 دولار، كما ارتفع أيضاً أمام اليورو بنسبة 0.36 بالمئة، مسجّلاً 1.15245 يورو.