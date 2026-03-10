الثلاثاء 2026-03-10 08:24 م

الإسترليني يستقر أمام الدولار واليورو

الثلاثاء، 10-03-2026 08:11 م

الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني استقراراً نسبياً أمام العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطانية.

وسجل الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.10 % مقابل الدولار الأميركي ليصل سعر صرفه إلى 1.34486 دولار كما ارتفع بنسبة 0.02 % أمام اليورو الأوروبي، ليبلغ سعر صرفه 1.15591 يورو.

 
 


