الإسترليني يستقر أمام الدولار واليورو

وسجل الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.10 % مقابل الدولار الأميركي ليصل سعر صرفه إلى 1.34486 دولار كما ارتفع بنسبة 0.02 % أمام اليورو الأوروبي، ليبلغ سعر صرفه 1.15591 يورو.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الذهب مستمرة في رحلة الصعود عالمياً والنفط ينخفض
-
انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15%
-
أرامكو تطلق تحذيراً للعالم حول أسواق النفط المتأثرة بالتداعيات الإقليمية
-
الدولار يتراجع وسط آمال بنهاية سريعة للحرب مع إيران
-
تعرف على أسعار الذهب عالميا الثلاثاء
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
تحذير دولي من تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم العالمي