الثلاثاء 2025-03-25 04:46 م
 

الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني
الجنيه الاسترليني
 
الثلاثاء، 25-03-2025 03:39 م

الوكيل الإخباري-    واصل الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

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ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، تم تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2951 دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 05ر0 بالمئة، كما ارتفع أمام اليورو بنسبة 08ر0 بالمئة ليصل إلى 1968ر1 يورو.

 
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