الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، تم تداول الجنيه الاسترليني عند 1.2951 دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 05ر0 بالمئة، كما ارتفع أمام اليورو بنسبة 08ر0 بالمئة ليصل إلى 1968ر1 يورو.
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