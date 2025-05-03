الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

ووفقاًً للتقارير المالية البريطانية، ارتفع الاسترليني 0.05 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 1.3275 دولار، وبنسبة 0.04 بالمئة أمام اليورو مسجلا 1.1748 يورو.
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