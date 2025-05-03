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الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 03-05-2025 06:51 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعاً طفيفا مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

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ووفقاًً للتقارير المالية البريطانية، ارتفع الاسترليني 0.05 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 1.3275 دولار، وبنسبة 0.04 بالمئة أمام اليورو مسجلا 1.1748 يورو.

 

 
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