الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو

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الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الاسترليني ارتفاعاً طفيفا مقابل الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

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