الأربعاء 2025-03-05 06:34 م
 

الاسترليني يرتفع فوق حاجز الـ28ر1 دولار

الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
 
الأربعاء، 05-03-2025 05:00 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، أمام الدولار الأميركي بنسبة 67ر0 بالمئة ليتجاوز حاجز الـ28ر1 دولار.

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ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 2817ر1 دولار، فيما تراجع مقابل اليورو الأوروبية بنسبة 54ر0 بالمئة عند 1976ر1 يورو.

 
 
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