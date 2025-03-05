الاسترليني يرتفع فوق حاجز الـ28ر1 دولار

ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند 2817ر1 دولار، فيما تراجع مقابل اليورو الأوروبية بنسبة 54ر0 بالمئة عند 1976ر1 يورو.
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