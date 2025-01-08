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الاسترليني ينخفض إلى ما دون حاجز 1.24 دولار

الدولار
الدولار
الأربعاء، 08-01-2025 09:31 م

الوكيل الإخباري-    تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الأربعاء، بنسبة 1.13 بالمئة مقابل الدولار الأميركي ليصل إلى ما دون حاجز 1.24 دولار.

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ووفق التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني اليوم أمام الدولار عند 1.2347دولار، وتراجع أيضا مقابل اليورو بنسبة 0.64 بالمئة ليبلغ سعره 1.1983 يورو.

 
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