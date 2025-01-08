الاسترليني ينخفض إلى ما دون حاجز 1.24 دولار

ووفق التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني اليوم أمام الدولار عند 1.2347دولار، وتراجع أيضا مقابل اليورو بنسبة 0.64 بالمئة ليبلغ سعره 1.1983 يورو.
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