الاقتصاد البريطاني يسجل نموا بنسبة 0.3 بالمئة بدعم من الصناعة والخدمات

وأظهرت الأرقام أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع أكثر من التوقعات بين تشرين الأول وتشرين الثاني، متجاوزاً تقديرات الاقتصاديين التي رجحت نمواً لا يتعدى 0.1 بالمئة.
كما سجل النمو خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في تشرين الثاني زيادة قدرها 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، متخطياً التوقعات التي أشارت إلى انكماش بنسبة 0.2 بالمئة.
وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن هذا التحسن يعود إلى الانتعاش الملحوظ في قطاعي التصنيع والخدمات، لا سيما الزيادة في إنتاج السيارات عقب استئناف شركة جاكوار لاند روفر عملياتها الإنتاجية في مصانعها، بعد توقف مؤقت نجم عن هجوم إلكتروني واسع النطاق.
-
أخبار متعلقة
-
الين يستقر قرب أدنى مستوياته في 18 شهراً
-
الاتجاهات التي يجب متابعتها في عام 2026 في أسواق الفوركس والعملات الرقمية
-
تعزيز كفاءة الوسطاء باستخدام حلول التداول المتقدمة
-
"بتكوين" فوق 95 ألف دولار
-
انخفاض أسعار الذهب عالميا
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
انخفاض أسعار النفط مع استئناف شحنات النفط من فنزويلا