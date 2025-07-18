البلاتين يصعد إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد

وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت موسكو، صعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% إلى 1468.64 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من عقد في وقت سابق من الجلسة.
أما سعر معدن البالاديوم فقد ارتفع بنسبة 1.94% إلى 1305.34 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس 2023.
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