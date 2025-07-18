الجمعة 2025-07-18 12:54 م
 

البلاتين يصعد إلى أعلى مستوى في أكثر من عقد

ن
أرشيفية
 
الجمعة، 18-07-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر البلاتين في تعاملات اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 2014، فيما صعد البالاديوم مسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس 2023.

وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت موسكو، صعد البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.14% إلى 1468.64 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من عقد في وقت سابق من الجلسة.

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أما سعر معدن البالاديوم فقد ارتفع بنسبة 1.94% إلى 1305.34 دولار للأونصة، مسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس 2023. 

 

RT

 
 
gnews

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