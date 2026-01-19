الإثنين 2026-01-19 03:34 م

البورصات الأوروبية تتلون بالأحمر بعد تهديدات ترامب

الوكيل الإخباري- تراجعت الأسهم الأوروبية، في تعاملات اليوم الاثنين، في ظل المخاوف من تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على دول أوروبية بسبب غرينلاند.

وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، تراجع المؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1.46% إلى 24927.21 نقطة، وانخفض المؤشر الفرنسي "كاك 40" بنسبة 1.60% إلى 8126.83 نقطة.

كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.64% إلى 10169.40 نقطة، بحسب ما أظهرته التداولات.


وقال ترامب إنه سيفرض رسوما إضافية بنسبة 10% اعتبارا من أول فبراير المقبل على السلع من الدنمرك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا وهولندا وفنلندا وبريطانيا، حتى يتم السماح للولايات المتحدة بشراء غرينلاند.


ونددت الدول الكبرى في الاتحاد الأوروبي أمس الأحد بتهديدات ترامب واعتبرتها ابتزازا، واقترحت فرنسا الرد بمجموعة لم يتم اللجوء لها من قبل من التدابير الاقتصادية المضادة.


