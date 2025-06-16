الإثنين 2025-06-16 03:09 م
 

البورصات العربية تسجل مكاسب بعد خسائر فادحة

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أرشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 03:00 م

الوكيل الإخباري - ارتفعت أبرز البورصات العربية اليوم الاثنين بعد تسجيل خسائر حادة في جلسة الأحد مع متابعة مستجدات الصراع بين إيران وإسرائيل.

وفيما يلي أداء أبرز الأسواق العربية:

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البورصة السعودية: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 1.56% إلى 10899.21 نقطة (في تمام الساعة 12:45 بتوقيت موسكو).
بورصة دبي: صعد مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.02% إلى 5419.53 نقطة (في تمام الساعة 12:45 بتوقيت موسكو).
بورصة أبو ظبي: زاد مؤشر أبو ظبي بنسبة 0.24% إلى 9586.85 نقطة (في تمام الساعة 12:45 بتوقيت موسكو).
بورصة قطر: ارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1.89% إلى 10480.92 نقطة (في تمام الساعة 12:45 بتوقيت موسكو).
بورصة كويت: صعد مؤشر البورصة بنسبة 1.75% إلى 6854.23 نقطة (سعر الإغلاق 16 يونيو 2025).
البورصة المصرية: ارتفع مؤشر بورصة القاهرة EGX 30 بنسبة 0.61% إلى 31205.84 نقطة.


ويوم أمس الأحد، انخفضت معظم الأسواق العربية مع تزايد مخاوف المستثمرين من صراع أوسع نطاقا وسط هجمات متبادلة بين إسرائيل وإيران.  

 

RT

 
gnews

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