الإثنين 2025-01-20 08:48 م
 

البيتكوين تسجل سعرا قياسيا قبيل تنصيب ترامب

بيتكوين
البيتكوين
الإثنين، 20-01-2025 07:16 م
الوكيل الإخباري-   سجّل سعر عملة البيتكوين الرقمية مستوى قياسيا تجاوز 109 آلاف دولار اليوم الاثنين قبل ساعات على بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب، الذي أعلن عن خطط لإلغاء الضوابط التنظيمية على قطاع العملات المشفرة.اضافة اعلان


وصعدت قيمة البيتكوين لمستوى قياسي بلغ 109 آلاف و241 دولارا قبيل مراسم التنصيب، قبل أن تتراجع إلى حوالي 107 آلاف و959 دولارا الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت قيمة العملة الرقمية الأكبر في العالم منذ فاز ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتتجاوز عتبة 100 ألف دولار لأول مرة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

جاء ذلك بعدما أعلن ترامب أنه سيعيّن فور توليه منصبه بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية، مما عزز الآمال بأن الرئيس الجديد سيلغي الضوابط التنظيمية المفروضة على القطاع.
 
gnews

أحدث الأخبار

دونالد ترامب يؤدي اليمين رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

عربي ودولي رسميا .. ترامب الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة

بلدية غرب اربد

أخبار محلية بلدية غرب إربد تطالب بالإسراع بإنشاء مشروع محطة التنقية

تهنئة الدكتور سيف سليمان القهيوي

مناسبات تهنئة الدكتور سيف سليمان القهيوي

جيه دي فانس

عربي ودولي جيه دي فانس يؤدي اليمين نائبا لترامب

مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية

بايدن يودع البيت الأبيض بصورة سيلفي

عربي ودولي بايدن يودع البيت الأبيض بصورة سيلفي

مجلس محافظة إربد

أخبار محلية مجلس محافظة إربد يقرر تشكيل لجان متابعة لمشاريعه

ثلوج

خاص بالوكيل الارصاد تحسم الجدل حول العاصفة الثلجية نهاية الشهر



 



الأكثر مشاهدة