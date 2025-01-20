البيتكوين تسجل سعرا قياسيا قبيل تنصيب ترامب

07:16 م

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الوكيل الإخباري- سجّل سعر عملة البيتكوين الرقمية مستوى قياسيا تجاوز 109 آلاف دولار اليوم الاثنين قبل ساعات على بدء مراسم تنصيب دونالد ترامب، الذي أعلن عن خطط لإلغاء الضوابط التنظيمية على قطاع العملات المشفرة. اضافة اعلان





وصعدت قيمة البيتكوين لمستوى قياسي بلغ 109 آلاف و241 دولارا قبيل مراسم التنصيب، قبل أن تتراجع إلى حوالي 107 آلاف و959 دولارا الساعة 10:15 بتوقيت غرينتش.



وارتفعت قيمة العملة الرقمية الأكبر في العالم منذ فاز ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2024 لتتجاوز عتبة 100 ألف دولار لأول مرة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.



جاء ذلك بعدما أعلن ترامب أنه سيعيّن فور توليه منصبه بول أتكينز، المؤيد لتطوير العملات الرقمية، رئيسا لهيئة تنظيم الأسواق المالية، مما عزز الآمال بأن الرئيس الجديد سيلغي الضوابط التنظيمية المفروضة على القطاع.