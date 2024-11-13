البيتكوين يضرب بقمة تاريخية غير مسبوقة

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الوكيل الإخباري- تجاوزت عملة بيتكوين المشفرة، اليوم الأربعاء، سعر 92 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق بدعم من فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، ودخول مشرعين مؤيدين للعملات المشفرة إلى الكونغرس. اضافة اعلان





تداولت عملة بيتكوين محققة مكاسب بنسبة 6.9% خلال 24 ساعة عند 92.56 ألف دولار، بحلول الساعة 06:55 مساءً بتوقيت الرياض، وفقًا لبيانات "coinmarketcap".



وسجلت العملة ارتفاعات بأكثر من 35% منذ إعلان فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في أميركا، فيما ارتفعت 113% منذ بداية العام الحالي.



وتعول أسواق العملات المشفرة على وعود من الرئيس المنتخب دونالد ترامب بقواعد تشفير أكثر ودية وإنشاء مخزون استراتيجي من "بيتكوين" في الولايات المتحدة وتعزيز التعدين المحلي للرمز.



وفي سوق الخيارات، تشير الرهانات على أن "بيتكوين" ستتجاوز 100 ألف دولار بنهاية العام.



وتضاعفت قيمة "بيتكوين" منذ بداية العام بمساعدة الطلب القوي على صناديق ETF وخفض أسعار الفائدة من قبل "الفيدرالي".



خلص محللون اقتصاديون وماليون إلى أن العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" تتجه إلى تسجيل أعلى مستوى في تاريخها وقد تخترق مستويات 100 ألف دولار أميركي، مدفوعة بالتطورات السياسية الساخنة التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة.



كما وعد ترامب سابقاً بإنشاء احتياطي بيتكوين يحمل العملة الرقمية التي جمعتها الحكومة الفيدرالية الأميركية من مصادرة الأصول من المجرمين الماليين، وتعهد أيضاً بتعزيز قطاع تعدين البيتكوين في الولايات المتحدة، قائلاً إنه يريد تعدين كل عملات البيتكوين المتبقية في العالم في أميركا.