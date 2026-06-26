الجنيه الإسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو

الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني تداولات متباينة أمام العملات الرئيسية اليوم الجمعة، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطاني.

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وارتفع الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.32164 دولار، في حين تراجع مقابل اليورو بنسبة 0.13% مسجلاً 1.15881 يورو.