الجمعة 2026-06-26 06:09 م

الجنيه الإسترليني يرتفع أمام الدولار ويتراجع مقابل اليورو

ن
أرشيفية
 
الجمعة، 26-06-2026 03:16 م

الوكيل الإخباري-  شهد الجنيه الإسترليني تداولات متباينة أمام العملات الرئيسية اليوم الجمعة، وفقاً لتقارير مراكز المال البريطاني.

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وارتفع الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بنسبة 0.17% ليصل إلى 1.32164 دولار، في حين تراجع مقابل اليورو بنسبة 0.13% مسجلاً 1.15881 يورو.


وعزا محللون ذلك إلى استمرار التقلبات في أسواق العملات الأجنبية وترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة.

 
 


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