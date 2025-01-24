الجمعة 2025-01-24 05:35 م
 

الجنيه الإسترليني يصعد فوق حاجز الـ1.24 دولار

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أرشيفية
الجمعة، 24-01-2025 04:38 م

الوكيل الإخباري - سجل الجنيه الإسترليني مكاسب ملحوظة اليوم الجمعة، أمام الدولار الأميركي، متجاوزاً حاجز الـ 1.24دولار.

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ووفقا لتقارير من مراكز المال البريطانية، ارتفع الإسترليني بنسبة 0.79 بالمئة، ليصل إلى 1.2413 دولار، فيما تراجع بنسبة 0.09 بالمئة، مقابل اليورو ليبلغ 1.1840 يورو.

 

 بترا

 
gnews

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