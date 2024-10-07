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الحكومة الألمانية تتوقع ركودا آخر عام 2024

عملات من اليورو
عملات ورقية ومعدنية من اليورو
الإثنين، 07-10-2024 12:43 م

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام أمس الأحد أن الحكومة الألمانية خفضت توقعاتها بحيث بات أكبر اقتصاد في أوروبا يترقب ركودا للعام الثاني على التوالي مع تلاشي الآمال بالتعافي القائم على الاستهلاك. 

وترى الحكومة أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.2 في المئة هذا العام وهو خفض ملحوظ مقارنة بتقديراتها السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.3 في المئة، وفقا لصحيفة "زود دويتشه".

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وسيكشف وزير الاقتصاد روبرت هابيك رسميا عن أحدث التوقعات الأربعاء المقبل. 


وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك لـ"زود دويتشه" إن مبادرة النمو المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي. 

 

RT

 
gnews

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