الحكومة الألمانية تتوقع ركودا آخر عام 2024

وترى الحكومة أن الاقتصاد سينكمش بنسبة 0.2 في المئة هذا العام وهو خفض ملحوظ مقارنة بتقديراتها السابقة بتحقيق نمو بنسبة 0.3 في المئة، وفقا لصحيفة "زود دويتشه".
وسيكشف وزير الاقتصاد روبرت هابيك رسميا عن أحدث التوقعات الأربعاء المقبل.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك لـ"زود دويتشه" إن مبادرة النمو المقترحة من الحكومة لها دور رئيسي في التعافي.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً
-
النفط عالمياً يقلص مكاسبه بعد تحقيق أكبر زيادة أسبوعية
-
الذهب يتراجع
-
النفط يواصل الصعود
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية
-
الأسهم الأوروبية تنهي تعاملات آخر الأسبوع على ارتفاع
-
تطورات على أسعار الذهب عالمياً
-
قفزة كبيرة بأسعار الغذاء عالمياً في أيلول