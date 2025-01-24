الدولار الأمريكي يفقد قوته بعد تصريحات ترامب

وبحلول الساعة 15:30 بتوقيت موسكو، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.38% إلى 107.6320 نقطة.
ويوم أمس أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمة لمنتدى دافوس الاقتصادي، بأنه سيطلب الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) بخفض أسعار الفائدة.
وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي على مدار يومي 28 و29 من شهر يناير الجاري.
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