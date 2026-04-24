الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية مع جمود محادثات وقف إطلاق النار

10:53 ص

الوكيل الإخباري- يتجه الدولار لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ثلاثة أسابيع الجمعة، إذ أحبط جمود مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران الآمال في تهدئة سريعة لاضطرابات الشرق الأوسط.





ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، تغيرا يذكر ليستقر عند 98.81 في طريقه لمكاسب أسبوعية نسبتها 0.59%. وارتفع اليورو 0.02% إلى 1.1685 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني 0.01% إلى 1.3466 دولار.



في غضون ذلك، يتجه الين لتكبد خسائر لليوم الخامس على التوالي أمام الدولار، بتراجعه 0.01% إلى 159.75 للدولار.



وارتفع الدولار الأسترالي 0.04% إلى 0.7131 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.07% إلى 0.5856 دولار.



وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.71% إلى 78474.55 دولارا. وكسبت إيثر 0.41% إلى 2335.99 دولارا.





