الجمعة 2026-04-24 01:55 م

الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية مع جمود محادثات وقف إطلاق النار

الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية مع جمود محادثات وقف إطلاق النار
الدولار يتجه لمكاسب أسبوعية مع جمود محادثات وقف إطلاق النار
 
الجمعة، 24-04-2026 10:53 ص
الوكيل الإخباري-   يتجه الدولار لتحقيق أول مكاسب أسبوعية له منذ ثلاثة أسابيع الجمعة، إذ أحبط جمود مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران الآمال في تهدئة سريعة لاضطرابات الشرق الأوسط.


ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات، تغيرا يذكر ليستقر عند 98.81 في طريقه لمكاسب أسبوعية نسبتها 0.59%. وارتفع اليورو 0.02% إلى 1.1685 دولار، في حين تراجع الجنيه الإسترليني 0.01% إلى 1.3466 دولار.

في غضون ذلك، يتجه الين لتكبد خسائر لليوم الخامس على التوالي أمام الدولار، بتراجعه 0.01% إلى 159.75 للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.04% إلى 0.7131 دولار. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.07% إلى 0.5856 دولار.

وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.71% إلى 78474.55 دولارا. وكسبت إيثر 0.41% إلى 2335.99 دولارا.
 
 


أخبار محلية تأجيل انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

عربي ودولي الكويت: مسيرتان قادمتان من العراق استهدفتا مركزين حدوديين دون إصابات

عربي ودولي باكستان وإيران تؤكدان أهمية الحوار والتواصل لمعالجة القضايا العالقة

أخبار محلية ولي العهد يصل إلى مكان انعقاد الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي في نيقوسيا

عربي ودولي شهيدان بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

عربي ودولي زيلينسكي يزور السعودية اليوم ويلتقي الأمير محمد بن سلمان

عربي ودولي رويترز: وصول الناقلة هيلجا لميناء البصرة العراقي لتحميل النفط الخام

عربي ودولي ماكرون: عودة الاستقرار إلى الشرق الأوسط مصلحة للجميع



 
 




