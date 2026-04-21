الدولار يتراجع مع ترقب المحادثات الأميركية – الإيرانية

05:48 ص

الوكيل الإخباري- تعرض الدولار والين لضغوط الثلاثاء مع استعداد المستثمرين لشراء العملات عالية المخاطر وأملهم في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يؤدي لاستئناف الملاحة في الخليج.





ومع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار بين البلدين هذا الأسبوع، ظل الغموض يكتنف مصير محادثات السلام مع إيران، إذ لم تقرر طهران بعد كيفية المضي قدما في العملية الدبلوماسية في أعقاب تصعيد للتوتر في الآونة الأخيرة.



ومع ذلك، يعتقد المستثمرون أن كلا الجانبين لديهما الدافع للتوصل إلى اتفاق. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن المفاوضات تجري "بسرعة نسبيا" وستسفر عن شروط أفضل من الاتفاقات السابقة.



واستقر اليورو عند 1.1782 دولار وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.35225 دولار بانخفاض بنحو 0.1% لكليهما الثلاثاء. وتراجع الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر 0.1% إلى 0.7171 دولار أميركي في التعاملات المبكرة.



واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل مجموعة من العملات منها الين واليورو، عند 98.087 بعد انخفاضه 0.2% الاثنين.



واستقر الين عند 158.955 مقابل الدولار، وظل يحوم بالقرب من مستوى 160 الذي يعتبره المتعاملون عتبة للتدخل.





