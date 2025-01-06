الإثنين 2025-01-06 10:48 م
 

الدولار يتراجع مع ترقب مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية

الدولار
الدولار
الإثنين، 06-01-2025 09:15 م

الوكيل الإخباري-    تراجع الدولار اليوم الاثنين، قليلا لكنه ظل بالقرب من أعلى مستوى في عامين، مع ترقب المتعاملين لمجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، لاستيضاح مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، تراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى قليلا إلى 108.89 نقطة في التعاملات المبكرة.


ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو ليبقى عند 1.0310 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.13 بالمئة إلى 1.2440 دولار، وانخفض الين 0.24 بالمئة إلى 157.66 للدولار.


وهبط اليوان في السوق المحلية إلى أدنى مستوى في 16 شهرا عند 7.3289 للدولار، في حين انخفضت العملة الصينية في السوق الخارجية 0.06 بالمئة إلى 7.3558 للدولار، وسجل الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.6227 دولار أمريكي، فيما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.22 بالمئة إلى 0.56245 دولار أميركي.

 
gnews

أحدث الأخبار

عربي ودولي الخزانة الأميركية تصدر رخصة عامة لسوريا تتيح معاملات مع مؤسسات حكومية

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين هجوم للمستوطنين قرب قلقيلية

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية وزير الداخلية يحضر منتصف هذه الليلة قداس عيد الميلاد الشرقي في كنيسة القيامة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية وزير الخارجية السوري يزور الأردن الثلاثاء

الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين مصادر أمنية إسرائيلية: ما يحدث في الضفة مشابه لغزة

هوكشتاين

عربي ودولي هوكشتاين: بحثت مع ميقاتي تثبيت وقف إطلاق النار

الدولار

أسواق ومال الدولار يتراجع مع ترقب مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية

بايدن

عربي ودولي بايدن يحظر تطوير حقول النفط والغاز البحرية في الولايات المتحدة



 



الأكثر مشاهدة