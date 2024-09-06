الدولار يتراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر واحد عند 3.708 بالمئة.
واستقر اليورو عند 1.11145 دولار وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له منذ 29 آب والذي سجله أمس الخميس عند 1.11195 دولار.
وارتفع سعر التعادل المركزي للعملة الصينية (اليوان) بمقدار 64 نقطة ليصل إلى 7.0925 مقابل الدولار الأميركي اليوم الجمعة، وفقا لنظام تداول النقد الأجنبي في الصين.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 100.94، وهو أدنى مستوى في أسبوع. وحتى الآن تراجع المؤشر 0.8 بالمئة خلال الأسبوع.
وارتفع الفرنك السويسري، الذي يعد ملاذا آمنا مثل الين، 0.26 بالمئة إلى 0.8422 مقابل الدولار.
وتراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.24 بالمئة إلى 0.6725 دولار.
وارتفعت العملة المشفرة بتكوين 0.8 بالمئة إلى 56520 دولارا وتحاول التعافي من هبوطها لأدنى مستوى في شهر تقريبا عند 55575.78 دولار الذي سجلته هذا الأسبوع.
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