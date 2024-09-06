الدولار يتراجع مقابل سلة من العملات الرئيسية

الوكيل الإخباري- تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهر مقابل الين وإلى أدنى مستوى في أسبوع أمام اليورو اليوم الجمعة، في حالة من الحذر بعد مجموعة متباينة من مؤشرات سوق العمل في الولايات المتحدة قبل تقرير الوظائف الشهري الحاسم في وقت لاحق من اليوم. وانخفض الدولار 0.7 بالمئة إلى 187.63 ين، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من آب، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

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وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر واحد عند 3.708 بالمئة.



واستقر اليورو عند 1.11145 دولار وهو أقل بقليل من أعلى مستوى له منذ 29 آب والذي سجله أمس الخميس عند 1.11195 دولار.



وارتفع سعر التعادل المركزي للعملة الصينية (اليوان) بمقدار 64 نقطة ليصل إلى 7.0925 مقابل الدولار الأميركي اليوم الجمعة، وفقا لنظام تداول النقد الأجنبي في الصين.



وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.1 بالمئة إلى 100.94، وهو أدنى مستوى في أسبوع. وحتى الآن تراجع المؤشر 0.8 بالمئة خلال الأسبوع.

وارتفع الفرنك السويسري، الذي يعد ملاذا آمنا مثل الين، 0.26 بالمئة إلى 0.8422 مقابل الدولار.

وتراجع الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.24 بالمئة إلى 0.6725 دولار.