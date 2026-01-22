الدولار يرتفع مدعوما بتغير موقف ترامب بشأن غرينلاند

08:01 ص

الوكيل الإخباري- حافظ الدولار الخميس على مكاسبه التي حققها الليلة الماضية مقابل عملات رئيسية بعد أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إلى جانب حديثه عن إطار لاتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن السيطرة على غرينلاند. اضافة اعلان





وأدى ذلك إلى تراجع الفرنك السويسري الذي يعد من الملاذات الآمنة بشكل حاد عن أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، وهبط الذهب كذلك من أعلى مستوياته على الإطلاق.



وارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوياته في 15 شهرا بفضل تحسن معنويات الإقبال على المخاطرة إلى جانب بيانات أظهرت انخفاضا غير متوقع في معدل البطالة.



وظل الين تحت ضغط ولا يزال يحوم بالقرب من مستوى قياسي منخفض مقابل اليورو بعد أن دعت رئيسة الوزراء هذا الأسبوع إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعهدت باتخاذ تدابير لتيسير السياسة المالية.



ويبدأ بنك اليابان الخميس اجتماعا للسياسة النقدية يستمر يومين، لكن المتعاملين لا يتوقعون أي تغيير. وكان البنك المركزي الياباني قد رفع سعر الفائدة في اجتماعه السابق الشهر الماضي.



واستقر الدولار الأميركي عند 1.1685 لليورو الخميس بعد ارتفاعه 0.3% في الجلسة السابقة. واستقر عند 0.7953 فرنك سويسري بعد أن قفز 0.7% الليلة الماضية.

