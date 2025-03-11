الدولار يفقد بريقه لصالح عملة آسيوية

الوكيل الإخباري - أصبح الين الملاذ الآمن المفضل للمستثمرين اليوم الثلاثاء، ولامس أعلى مستوى في 5 أشهر مع اهتزاز الأسهم الأمريكية والدولار بسبب مخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي بسبب الرسوم الجمركية.



وسجل الين الياباني أعلى مستوى في خمسة أشهر إذ بلغ 146.55 ين للدولار قبل أن يستقر عند حوالي 147.24 ين. كما ارتفع اليوان الصيني بنسبة 0.2% إلى 7.2426 يوان للدولار.

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وانخفض الدولار بأكثر من 7% من أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجله في يناير مقابل الين، ويبدو أن بريق الدولار الباهت كملاذ آمن يتزامن مع ارتفاع كبير في اليورو وإعادة التفكير على نطاق أوسع في كيفية تأثير التعريفات الجمركية والحرب التجارية في أسواق الصرف الأجنبي.



وظل الجنيه الإسترليني متماسكا فوق متوسطه على مدى 200 يوما عند 1.2875 دولار، واستقر اليورو فوق مستوى 1.08 دولار بقليل.



ويوم أمس الاثنين، تراجعت أسواق الأسهم الأمريكية في ظل الضغوط البيعية التي يتعرض لها قطاع التكنولوجيا، مع عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، وسط مخاوف الركود الاقتصادي.



وتراجع المؤشر "داو جونز" بنسبة 2.1% وأغلق عند 41911 نقطة، وهي أعمق وتيرة منذ خسر المؤشر في ديسمبر الماضي، بينما انخفض "إس آند بي 500" بنسبة 2.7% إلى 5614 نقطة، فيما هبط "ناسداك" المركب 4% ليغلق عند 17468 نقطة.