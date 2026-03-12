الدولار يلامس أعلى مستوياته منذ بداية العام

وارتفع الدولار مقابل اليورو والين والجنيه الإسترليني والدولار النيوزيلندي لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين.
ويحذر خبراء اقتصاد من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة وتقليص النمو العالمي، مع تزايد المخاطر كلما طال أمد الحرب.
وعلى صعيد التداولات، هبط اليورو 0.2% إلى 1.1540 دولار في التعاملات الآسيوية مقتربا من أقل مستوى منذ نوفمبر الماضي.
كما نزل الين 0.2% إلى 159.23 مقابل الدولار مقتربا من أدنى مستوى منذ يوليو 2024. وتراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7122 دولار أمريكي، وهبط الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5897 دولار.
وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3374 دولار، بما يزيد قليلا فقط عن أقل مستوى في العام حتى الآن.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض مفاجئ على أسعار الذهب عالميا
-
النفط يرتفع مجددا فوق 100 دولار للبرميل
-
الوكالة الدولية للطاقة تفرج عن 400 مليون برميل من احتياطاتها النفطية
-
الطاقة الدولية تعتزم طرح أكبر كمية احتياطيات نفطية لخفض الأسعار
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
الإسترليني يستقر أمام الدولار واليورو
-
أسعار الذهب مستمرة في رحلة الصعود عالمياً والنفط ينخفض
-
انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15%