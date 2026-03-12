الدولار يلامس أعلى مستوياته منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- واصل الدولار مكاسبه اليوم ولامس أعلى مستوياته لهذا العام في وقت يهدد فيه ارتفاع أسعار النفط بتفاقم التضخم وإجبار البنوك المركزية على تبني سياسات التشديد النقدي.



وارتفع الدولار مقابل اليورو والين والجنيه ‌الإسترليني والدولار النيوزيلندي لليوم الثالث على التوالي بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين.

ويحذر خبراء اقتصاد من أن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي إلى زيادة تكاليف الطاقة وتقليص النمو العالمي، مع تزايد المخاطر كلما طال أمد الحرب.



وعلى صعيد التداولات، هبط اليورو 0.2% إلى 1.1540 دولار في التعاملات الآسيوية مقتربا من أقل مستوى منذ نوفمبر الماضي.



كما نزل الين 0.2% إلى 159.23 مقابل الدولار مقتربا من أدنى مستوى منذ يوليو 2024. وتراجع الدولار الأسترالي 0.4% إلى 0.7122 ‌دولار ⁠أمريكي، وهبط الدولار النيوزيلندي 0.3% إلى 0.5897 دولار.



وانخفض الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.3374 دولار، بما يزيد قليلا فقط عن أقل مستوى في العام حتى الآن.