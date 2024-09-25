الدولار يهبط وسط ترقب خفض كبير جديد لأسعار الفائدة

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، سجل الدولار 100.26 مستقرا قرب أدنى مستوى له في أكثر من عام عند 100.21.
وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.6908 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة لأعلى مستوى له منذ فبراير 2023، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 0.63555 دولار.
كما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 16 شهرا عند 7.0012 مقابل الدولار.
وارتفع أيضا الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة لييتم تداوله عند 1.3430 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ مارس 2022.
وصعد اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1195 دولار، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في 13 شهرا الذي سجله الشهر الماضي، فيما انخفض الين قليلا إلى 143.32 للدولار.
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