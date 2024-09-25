الدولار يهبط وسط ترقب خفض كبير جديد لأسعار الفائدة

الوكيل الإخباري- هبط مؤشر الدولار، اليوم الأربعاء، بأكثر من 0.5 بالمئة، وسط زيادة التوقعات بخفض كبير آخر في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني المقبل، الأمر الذي زاد من الضغوط على الدولار.

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وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، سجل الدولار 100.26 مستقرا قرب أدنى مستوى له في أكثر من عام عند 100.21.



وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.6908 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة لأعلى مستوى له منذ فبراير 2023، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 0.63555 دولار.



كما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 16 شهرا عند 7.0012 مقابل الدولار.



وارتفع أيضا الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة لييتم تداوله عند 1.3430 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ مارس 2022.