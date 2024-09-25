الأربعاء 2024-09-25 04:29 م
 
 

الدولار يهبط وسط ترقب خفض كبير جديد لأسعار الفائدة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-09-2024 03:34 م

الوكيل الإخباري-    هبط مؤشر الدولار، اليوم الأربعاء، بأكثر من 0.5 بالمئة، وسط زيادة التوقعات بخفض كبير آخر في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في تشرين الثاني المقبل، الأمر الذي زاد من الضغوط على الدولار.

اضافة اعلان


وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، سجل الدولار 100.26 مستقرا قرب أدنى مستوى له في أكثر من عام عند 100.21.


وصعد الدولار الأسترالي إلى 0.6908 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة لأعلى مستوى له منذ فبراير 2023، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في تسعة أشهر عند 0.63555 دولار.


كما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 16 شهرا عند 7.0012 مقابل الدولار.


وارتفع أيضا الجنيه الاسترليني 0.1 بالمئة لييتم تداوله عند 1.3430 دولار، وهو مستوى لم يشهده منذ مارس 2022.


وصعد اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.1195 دولار، ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في 13 شهرا الذي سجله الشهر الماضي، فيما انخفض الين قليلا إلى 143.32 للدولار.

 
gnews

أحدث الأخبار

الملك تشارلز

منوعات قاعدة مدهشة للملك تشارلز في توفير الطعام

من المصدر

أخبار محلية العيسوي: بقيادة الملك صوت الأردن تجاه فلسطين سيبقى يصدح بالحق

كبسولة الموت- أرشيفية

منوعات أول انتحار بـ"كبسولة الموت" في سويسرا .. و120 شخصا في قائمة الانتظار (فيديو)

تعبيرية

طب وصحة أعراض تظهر على اللسان تدل على الإصابة بهذا المرض الخطير!

من المصدر

أخبار محلية إعلان من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة

أخبار محلية تحت بند الدروس المستفادة .. المستقلة للانتخاب تبدأ لقاءاتها مع شركاء العمل الانتخابي

تعبيرية

منوعات "محيطاتنا".. مسلسل وثائقي بصوت أوباما

خالد أبو مرجوب نقيب العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أخبار محلية أبو مرجوب: خطابٌ ملكيٌ تاريخي يحمل رسائل واضحة وينتصر للحقوق الفلسطينية



 

الأكثر مشاهدة