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الدين الحكومي الأمريكي يصل إلى مستوى قياسي جديد

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أرشيفية
الأحد، 24-11-2024 08:21 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن وصول الدين الحكومي للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد بتجاوزه حد ال 36 تريليون دولار.

وجاء في تقرير للوزارة، صدر أمس السبت، أن الدين الحكومي الأمريكي ازداد بمقدار تريليوني دولار هذا العام، حيث كان يبلغ 34 تريليون دولار في يناير الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أنه خلال ولاية الرئيس جو بايدن ازداد حجم دين الولايات المتحدة من 28 إلى 36 تريليون دولار، ما يعتبر مستوى غير مسبوق له في التاريخ.

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وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الدين الحكومي الأمريكي قد يصل إلى 131.7% من الناتج الإجمالي للبلاد في عام 2029، وبحلول عام 2032 ستتجاوز نسبته الـ 140% من الناتج الإجمالي الأمريكي، ما سيمثل تهديدا للاقتصاد الأمريكي والعالمي على حد سواء.

 

RT

 
gnews

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