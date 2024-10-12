الدين الخارجي الروسي يسجل أدنى مستوى له منذ 2006

فقد أظهرت البيانات أن الدين الخارجي الروسي بلغ بحلول الأول من أكتوبر الجاري 293.4 مليار دولار، بعد أن تراجع بمقدار 24.5 مليار دولار أو بنسبة 7.7% منذ بداية هذا العام.
ويعد المستوى الجديد هو الأدنى منذ مطلع أكتوبر 2006، حينما كان الدين الخارجي لروسيا عند حدود 269.5 مليار دولار.
والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.
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