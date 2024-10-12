الدين الخارجي الروسي يسجل أدنى مستوى له منذ 2006

الوكيل الإخباري- انخفض الدين الخارجي الروسي إلى ما دون 300 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2006 حسب البنك المركزي الروسي، علما أن الدين الروسي يعد واحدًا من أدنى الديون عالميًا.



فقد أظهرت البيانات أن الدين الخارجي الروسي بلغ بحلول الأول من أكتوبر الجاري 293.4 مليار دولار، بعد أن تراجع بمقدار 24.5 مليار دولار أو بنسبة 7.7% منذ بداية هذا العام.



ويعد المستوى الجديد هو الأدنى منذ مطلع أكتوبر 2006، حينما كان الدين الخارجي لروسيا عند حدود 269.5 مليار دولار.



والدين الخارجي هو جزء من إجمالي ديون البلد لمقرضين خارج البلاد، ويمكن أن يكون المدين حكومة أو مؤسسة مالية أو جهة خاصة.

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