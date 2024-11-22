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الذهب عالمياً يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 22-11-2024 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   اتجهت أسعار الذهب، الجمعة، إلى تحقيق أفضل أداء لها في عام، مدعومة بالطلب على الملاذ الآمن وسط ازدياد التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، بينما يترقب المستثمرون مؤشرات على تخفيضات الفائدة الأميركية.

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وبحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 2688.70 دولاراً للأونصة. وزاد الذهب نحو خمسة بالمئة على أساس أسبوعي حتى الآن، وهو أفضل أداء له منذ مطلع أكتوبر 2023.


وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 2691 دولاراً للأونصة.


وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس، إن الذهب يستمد الدعم من ارتفاع عملة بتكوين إلى نحو 100 ألف دولار، إضافة إلى التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.

 
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