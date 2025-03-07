الذهب عالميا يتراجع قليلا لكنه يتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2900.48 دولار للأونصة (الأوقية)، لكنه ارتفع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.
كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2908.70 دولار .
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 32.60 دولار للأونصة. واستقر البلاتين إلى حد كبير عند 965.23 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 939.25 دولار.
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