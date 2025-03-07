الذهب عالميا يتراجع قليلا لكنه يتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تراجعا طفيفا خلال التعاملات الآسيوية المبكرة، لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع أسبوعي بعدما عززت حالة عدم اليقين المرتبطة بخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية من الطلب على المعدن النفيس.

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وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2900.48 دولار للأونصة (الأوقية)، لكنه ارتفع 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.



كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2908.70 دولار .



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة عند 32.60 دولار للأونصة. واستقر البلاتين إلى حد كبير عند 965.23 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 939.25 دولار.