الذهب عالميا يرتفع في أسبوع تداول قصير بسبب العطلات

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب قليلا، الثلاثاء، مع تأهب المستثمرين لمسار أقل حدة لخفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، في أسبوع تداول قصير بسبب العطلات.

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بحلول الساعة 0307 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2616.13 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولار.