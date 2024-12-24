الثلاثاء 2024-12-24 09:03 ص
 

الذهب عالميا يرتفع في أسبوع تداول قصير بسبب العطلات

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-12-2024 07:25 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب قليلا، الثلاثاء، مع تأهب المستثمرين لمسار أقل حدة لخفض أسعار الفائدة الأميركية العام المقبل، في أسبوع تداول قصير بسبب العطلات.

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بحلول الساعة 0307 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2616.13 دولار للأونصة، فيما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2629.80 دولار.


ومن المرجح أن تنخفض أحجام التداول مع قرب نهاية العام.

 
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