الذهب عالميا يسجل أعلى مستوى على الإطلاق

11:24 ص

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الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق، الجمعة، بسبب ضعف الدولار، وسط آمال خفض الفائدة الأمريكية نهاية الأسبوع المقبل. اضافة اعلان





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2567.99 دولار للأوقية "31.1 غرام"، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.03 في وقت سابق من الجلسة.



وارتفع المعدن الأصفر نحو 3 % منذ بداية الأسبوع.



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 2596.20 دولار.



وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.



وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه من المناسب أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي دورة تيسير نقدي طال انتظارها، في اجتماعه الأسبوع المقبل، مع انحسار المخاطر الصعودية للتضخم.