الأربعاء 2024-10-30 10:03 ص
 

الذهب عالمياً يسجل أعلى مستوى على الاطلاق

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 30-10-2024 08:58 ص

الوكيل الإخباري-   بلغ الذهب أعلى مستوى على الإطلاق في تعاملات الأربعاء المبكرة، مع إقبال المستثمرين على المعدن الأصفر كملاذ آمن قبل أقل من أسبوع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، بينما يترقبون بيانات اقتصادية للحصول على مؤشرات بشأن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المنتظر بشأن أسعار الفائدة.

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وبحلول الساعة 03:08 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2779.39 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2782.03 دولار في وقت سابق من الجلسة.


وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.4 بالمئة إلى 2791.70 دولار.

 
gnews

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