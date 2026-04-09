الخميس 2026-04-09 11:07 م

الذهب على صفيح ساخن.. وهذه الخطوة القادمة

ب
أرشيفية
 
الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب إلى حد كبير خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل حالة من الحذر بين المستثمرين تجاه هشاشة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع ترقب صدور بيانات مهمة عن التضخم في الولايات المتحدة قد تقدم إشارات بشأن مسار أسعار الفائدة.

وأوضح براين لان، المدير التنفيذي لشركة جولد سيلفر سنترال، أن الذهب لا يبدو في وضع يسمح له بتحركات كبيرة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الأسواق لا تزال في حالة ترقب لما سيحدث بعد انتهاء الهدنة.

توقع لان أن يتحرك الذهب ضمن نطاق يتراوح بين 4607 و4860 دولارًا خلال الفترة القريبة، في ظل غياب محفزات قوية تدفع الأسعار في اتجاه واضح.


فيما أشار بنك ستاندرد تشارترد إلى أنه رغم الضغوط قصيرة الأجل المرتبطة بالسيولة، فمن المتوقع أن يستعيد الذهب زخمه خلال الأشهر المقبلة، مدعومًا بتصاعد المخاطر الجيوسياسية.


وجاء هذا الترقب في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيدًا جديدًا، حيث نفذت إسرائيل ضربات مكثفة على لبنان، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وأثار تهديدات برد من جانب إيران.


وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار النفط بسبب المخاوف من عدم عودة الإمدادات بشكل كامل من منطقة الشرق الأوسط، في ظل الشكوك حول صمود الهدنة الممتدة لأسبوعين.

ورغم كونه ملاذًا آمنًا، تراجع الذهب بأكثر من 10% منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة الذي غذّى المخاوف التضخمية ودفع الأسواق لإعادة تقييم توقعات أسعار الفائدة، ما قلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وأظهرت محاضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس أن عددًا أكبر من صناع السياسة يرون ضرورة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%.


ومن المنتظر صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر فبراير في وقت لاحق من اليوم، إلى جانب بيانات أسعار المستهلكين لشهر مارس يوم الجمعة، وهي مؤشرات قد تقدم مزيدًا من الوضوح بشأن توجهات السياسة النقدية.


سجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 4721.51 دولارًا للأوقية. 


في حين تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.7% لتسجل 4744.90 دولارًا.


وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة بنسبة 0.1% لتصل إلى 74.07 دولارًا للأوقية.


كما انخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 2020.60 دولارًا، في حين سجل البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 1559 دولارًا.

 

Investing

 
 


gnews

