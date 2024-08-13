الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع مع ترقب الأسواق لبيانات مهمة

فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2506.90 دولار.
ويتوقع المتداولون بنسبة 50 بالمئة خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وتميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.8607 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 938.55 دولار، فيما خسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 917.10 دولار.
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