الثلاثاء 2024-08-13 10:09 ص
 
 

الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع مع ترقب الأسواق لبيانات مهمة

الذهب
الذهب




 

الثلاثاء، 13-08-2024 10:02 ص

الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية المبكرة الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أسبوع بينما تترقب الأسواق بيانات مهمة للتضخم الأميركي والتي قد تقدم مزيدا من المؤشرات حول القرار المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

 

بحلول الساعة 0155 بتوقيت غرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2466.69 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2506.90 دولار.

 

وينتظر المتعاملون بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يوليو والتي من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم، يليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين غدا الأربعاء، ومن المتوقع أن تظهر ارتفاع التضخم والتضخم الأساسي 0.2 بالمئة على أساس شهري.


ويتوقع المتداولون بنسبة 50 بالمئة خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي. وتميل بيئة أسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.


وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.8607 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 938.55 دولار، فيما خسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 917.10 دولار.

gnews

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