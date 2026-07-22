الأربعاء 2026-07-22 05:51 م

الذهب والفضة يرتفعان عالميا بنحو 2% و3%

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أرشيفية
 
الأربعاء، 22-07-2026 05:23 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المعادن النفيسة خلال التعاملات الفورية، وسط موجة صعود قوية في الأسواق العالمية، حيث قفز سعر الذهب بنحو 2% ليصل إلى 4,155.87 دولارا للأونصة (الأوقية).

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كما سجلت الفضة مكاسب أكبر، إذ ارتفع سعرها في المعاملات الفورية بنحو 3% ليبلغ 60.55 دولارا للأونصة (الأوقية)، في استمرار لأداء قوي تشهده المعادن النفيسة.

 
 


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