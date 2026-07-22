الذهب والفضة يرتفعان عالميا بنحو 2% و3%

كما سجلت الفضة مكاسب أكبر، إذ ارتفع سعرها في المعاملات الفورية بنحو 3% ليبلغ 60.55 دولارا للأونصة (الأوقية)، في استمرار لأداء قوي تشهده المعادن النفيسة.
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