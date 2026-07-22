الذهب والفضة يرتفعان عالميا بنحو 2% و3%

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار المعادن النفيسة خلال التعاملات الفورية، وسط موجة صعود قوية في الأسواق العالمية، حيث قفز سعر الذهب بنحو 2% ليصل إلى 4,155.87 دولارا للأونصة (الأوقية).

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