الذهب يتجه نحو رابع خسارة أسبوعية

وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4011.19 دولار للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب بنسبة 0.4 بالمئة إلى 4026.90 دولار للأونصة، وفقاً لشبكة (سي إن بي سي) .
ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل خسارة أسبوعية بنحو 4 بالمئة، بعدما انخفض يوم الأربعاء دون مستوى 4000 دولار للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2025.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 56.39 دولار للأونصة، بينما هبط البلاتين 2 بالمئة إلى 1568.55 دولار للأونصة، وانخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1177.12 دولار للأونصة.
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