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الذهب يتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار .. إليك التفاصيل

الذهب
الذهب
 
الجمعة، 30-05-2025 11:25 ص
الوكيل الإخباري-   سجلت أسعار الذهب تراجعًا، خلال تعاملات الجمعة المبكرة، متجهة نحو تكبّد خسائر أسبوعية وسط ارتفاع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأميركي الرئيسي الذي قد يوفر مؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).اضافة اعلان


بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3303.51 دولار للأونصة، وخسر المعدن النفيس 1.6 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3300.70 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

سكاي نيوز
 
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