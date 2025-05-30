الذهب يتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار .. إليك التفاصيل

بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3303.51 دولار للأونصة، وخسر المعدن النفيس 1.6 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 3300.70 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
سكاي نيوز
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