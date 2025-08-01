الذهب يتراجع عالميا ويتجه لخسارة أسبوعية

10:42 ص

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الوكيل الإخباري- تراجعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الجمعة، وتتجه لخسارة أسبوعية في ظل ارتفاع الدولار في أعقاب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية جديدة على عشرات الدول، ووسط ترقب صدور تقرير الوظائف الأميركية في وقت لاحق اليوم. اضافة اعلان





وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.2 بالمئة إلى 3343.4 دولار للأونصة، فيما ارتفع سعر التسليم الفوري بأقل من 0.1 بالمئة إلى 3290.74 دولار للأونصة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).



وارتفع مؤشر الدولار بأقل من 0.1 بالمئة ليحوم بالقرب من أعلى مستوى في شهرين الذي سجله أمس الخميس، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



وعن المعادن الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 بالمئة إلى 36.61 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى لها منذ السابع من حزيران.



وهبطت أسعار البلاتين إلى أقل مستوياتها منذ 24 تموز، متراجعة بنسبة 2.1 بالمئة إلى 1285.20 دولار، وانخفض البلاديوم نحو 2 بالمئة إلى 1181.49 دولار، في أقل مستوى له خلال أكثر من أسبوعين.

