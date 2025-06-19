الذهب يحلق عالمياً بسبب أحداث الشرق الأوسط .. تفاصيل

ووفقًا لوكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3376.48 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتبلغ 3393.70 دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 36.66 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.5% ليبلغ 1342.36 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 1055.18 دولارًا للأوقية.
بترا
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