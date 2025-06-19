الخميس 2025-06-19 11:02 ص
 

الذهب يحلق عالمياً بسبب أحداث الشرق الأوسط .. تفاصيل

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
 
الخميس، 19-06-2025 09:04 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، في وقت حدّت فيه التوقعات الحذرة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة الأميركية من مكاسب المعدن النفيس.اضافة اعلان


ووفقًا لوكالة أنباء "بلومبرغ" للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3376.48 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.4% لتبلغ 3393.70 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% لتصل إلى 36.66 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.5% ليبلغ 1342.36 دولارًا، وزاد البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 1055.18 دولارًا للأوقية.

بترا
 
gnews

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