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الذهب يحلق عالمياً بعد تواصل ارتفاع الأسعار

ذهب
ذهب
 
الأربعاء، 04-06-2025 10:16 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاربعاء، مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب المخاوف الاقتصادية العالمية.اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية، 0.6 بالمئة ليصل إلى 3370.67 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتصل إلى 3394.90 دولار .

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة لتصل إلى 34.59 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة ليصل إلى 1079.62 دولار، و استقر البلاديوم عند 1009.94 دولارات.

بترا
 
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