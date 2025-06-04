الذهب يحلق عالمياً بعد تواصل ارتفاع الأسعار

ووفقا لوكالة "بلومبيرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية، 0.6 بالمئة ليصل إلى 3370.67 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة لتصل إلى 3394.90 دولار .
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة لتصل إلى 34.59 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5 بالمئة ليصل إلى 1079.62 دولار، و استقر البلاديوم عند 1009.94 دولارات.
بترا
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