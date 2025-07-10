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الذهب يحلق عالمياً من جديد .. إليك التفاصيل

ذهب
تعبيرية
 
الخميس، 10-07-2025 09:45 ص
الوكيل الإخباري-   تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط توقعات بأن تؤثر أحدث إعلانات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي، والطلب على هذا المصدر الرئيسي للطاقة.اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبرغ الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" 22 سنتًا، أو 0.31 بالمئة إلى 69.97 دولارًا للبرميل.

وخسر خام "غرب تكساس"، الوسيط الأميركي، 27 سنتًا، أو 0.39 بالمئة إلى 68.11 دولارًا للبرميل.

وارتفعت أسعار الذهب، مدعومة بتراجع طفيف في سعر صرف الدولار وعوائد السندات، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون عن كثب تطورات المفاوضات التجارية.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3322.46 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3331 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 36.41 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1343.22 دولارًا، وزاد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1106.25 دولارًا.

وتلقت الأسعار بعض الدعم من ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، في وقت انخفضت فيه مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء.
 
 
gnews

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