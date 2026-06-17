الذهب يخسر 2% من قيمته بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي

الوكيل الإخباري- هبط الذهب بشكل حاد بأكثر من 2% خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي الجديد، كيفن وارش، الذي أبدى فيه إشارات تشددية وكشف عن عدم رضاه عن تحركات الأسواق وتفاعلاتها مع الفيدرالي الأمريكي والسياسة النقدية وتجاهل البيانات الاقتصادية.

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يهبط الذهب الآن بأكثر من 2% ليسقط إلى 4240 دولار للأوقية فيما هبطت عقود الفضة بـ 2.8% إلى 68 دولار للأونصة. مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.87% متجاوزًا الـ 100 نقطة أمام سلة من العملات الأجنبية.