الذهب يخسر 2% من قيمته بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي

يهبط الذهب الآن بأكثر من 2% ليسقط إلى 4240 دولار للأوقية فيما هبطت عقود الفضة بـ 2.8% إلى 68 دولار للأونصة. مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بـ 0.87% متجاوزًا الـ 100 نقطة أمام سلة من العملات الأجنبية.
وارتفعت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل بشكل جماعي بعد بيان الفيدرالي ومؤتمر رئيسه، حيث ارتفعت عوائد سندات أجل سنتين بـ 3.39% لتصعد إلى 4.184% وكذلك أجل 10 سنوات بـ 1.06% إلى 4.468%.
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